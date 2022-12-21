Мишустин пообещал не оставить дорожников без работы

В России принята пятилетняя программа по строительству дорог

Россиянам, занятым в строительстве дорог, можно не волноваться о наличии работы. Об этом в среду, 21 декабря, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр принял участие в церемонии открытия новых участков дорог в городе Лобня Московской области, а после этого пообщался с дорожниками.

Мишустин напомнил, что в России принята пятилетняя программа по строительству дорог, которая "расписана в том числе и на Подмосковье".

С учетом этого люди, занятые в дорожном строительстве, точно не останутся без работы, поскольку "есть огромное количество объектов, которые надо строить", цитирует главу кабмина РИА Новости.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что опережающее финансирование и системная работа дают возможность построить постоянную трассу от Москвы до Крыма. В 2023 году планируется закончить участок от Анапы до Керченского моста и участок от Краснодара до Керченского моста — "большую часть закончим в 2023 году и, наверно, часть уйдет на 2024".

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