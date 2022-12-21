Путин: Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Восточной Сибири

Президент принял участие в запуске работы месторождения

Президент России Владимир Путин в среду, 21 декабря, в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения и участка Ковыкта – Чаянда газопровода "Сила Сибири".

Глава государства назвал это событие знаменательным для отечественной газовой отрасли и всего топливно-энергетического комплекса России, а также для экономики в целом. Ковыктинское газоконденсатное месторождение – крупнейшее в Восточной Сибири, его извлекаемые запасы – 1,8 трлн кубометров газа, отметил Путин.

Для доставки природного газа построен трубопровод длиной 800 километров, который соединит Ковыктинское месторождение с Чаяндинским в Якутии. Этот участок дополнит магистральный газопровод "Сила Сибири", и важнейший газотранспортный маршрут будет введен в эксплуатацию на всей протяженности более чем в 3 тысячи километров.

Как подчеркнул президент, на востоке России создается мощный, стратегически важный производственный комплекс, который включает в себя добычу, транспортировку и переработку природного газа, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что заменой газопроводу "Северный поток-2", который так и не удалось ввести в эксплуатацию, может стать строящийся трубопровод "Сила Сибири–2". Он также газопровод может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай с объемом поставки до 50 млрд кубометров газа в год.

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