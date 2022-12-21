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На строительство дорог в Подмосковье направят около 220 млрд рублей

15:18
  • среда
  • 21 декабря 2022

Об этом рассказал глава федерального правительства

Около 220 млрд рублей из федерального бюджета планируется направить на строительство дорог в Московской области в ближайшие пять лет. Об этом в среду, 21 декабря, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин пообещал не оставить дорожников без работы

Глава кабмина уточнил, что эти средства выделят в рамках пятилетней федеральной программы, а дополнительно на строительство региональных дорог в Подмосковье выделят 56 млрд рублей.

Михаил Мишустин открыл движение на четырех объектах дорожного хозяйства, в том числе в Московской области ‒ по северному обходу Лобни и Лобненскому шоссе, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее сообщалось, что в 2022 году российские власти вложили в развитие дорожной сети в стране 1,8 трлн рублей, а дорожная сеть в городах была обновлена на 80%. В частности, в Москве ежегодно строится не менее 100 километров дорог.

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