Путин начал коллегию Минобороны с минуты молчания

Участники почтили память погибших в ходе СВО минутой молчания

В Москве началась коллегия Министерства обороны с участием Владимира Путина. Участники почтили минутой молчания память погибших в ходе специальной военной операции.

Затем президент сообщил, что намерен обсудить на коллегии развитие Вооруженных сил с учетом полученного опыта боевых действий в СВО.

"Продолжается специальная военная операция, и сегодня с учетом полученного опыта боевых действий обсудим ключевые направления развития армии и флота", - сказал Путин (цитата по ТАСС).

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