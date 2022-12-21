Россиянам объяснили правила вызова "скорой" пациентами с ОРВИ

Есть риск заблокировать работу медпомощи

Культура обращения россиян к скорой медицинской помощи значительно повысилась за время пандемии коронавируса. Тем не менее, в период высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом риск заблокировать работу медиков остается, заявил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, академик РАН Сергей Багненко.

"При плохом самочувствии, если температура тела выше 38°, то в дневное время гражданам необходимо вызывать врача из поликлиники, а в ночное время обращаться в скорую медицинскую помощь. Самая большая опасность заключается в том, если все начнут звонить в скорую медицинскую помощь круглосуточно… возникает риск заблокировать работу скорой помощи", - цитирует Багненко РИА Новости.

Как сообщалось ранее заболеваемость ОРВИ достигла рекордных отметок. В результате в некоторых российских регионах нагрузка на службу скорой помощи возросла двукратно.

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