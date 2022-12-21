Путин призвал изучить вооружения НАТО

На поле боя не может быть мелочей

Боевые действия показали вопросы, над которыми надо работать, включая связь и автоматизированные системы управления. Об этом заявил в среду президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

Российский лидер заявил, что вся информация о натовских силах и применяемых ими средствах, противодействии хорошо известны. По словам Путина, вооружения Североатлантического альянса должны быть проанализированы и использованы, как и полученный частями огромный опыт, передает РИА Новости.

Президент отметил, что на поле боя не может быть мелочей. Аптечки, форма, обувь - все должно быть на высоком уровне, современным и надежным, считает российский лидер.

Коллегия Министерства обороны с участием Владимира Путина проходит в среду. Участники почтили минутой молчания память погибших в ходе специальной военной операции.

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