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Путин пообещал безопасную жизнь всем россиянам

15:40
  • среда
  • 21 декабря 2022

Это касается и новых российских регионов

На всех территориях Российской Федерации, в том числе и в новых регионах страны, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан. Об этом в среду, 21 декабря, заявил президент России Владимир Путин.
Путин встретился с врио главы ДНР Пушилиным

Глава государства выступил на итоговой коллегии Министерства обороны России, которую начал с минуты молчания в память о погибших участниках специальной военной операции.

Президент подчеркнул, что военные выполняют свой долг в ходе спецоперации мужественно и стойко, за что Владимир Путин произнес слова искренней благодарности всем солдатам и офицерам, сообщает РИА Новости.

20 декабря Владимир Путин встретился с временно исполняющими обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик, во время встреч обсуждались в том числе вопросы безопасности жителей новых российских регионов. Глава государства отметил, что ситуация там сложная, безопасность населения остается одним из ключевых вопросов.

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