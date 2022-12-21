Путин: Россия продолжит совершенствовать свою ядерную триаду

Уровень современных образцов вооружений превысил 91%

Российская ядерная триада более чем на 91% укомплектована современными образцами вооружений. Работа по совершенствованию боеготовности стратегических ядерных сил будет продолжена, заявил президент России Владимир Путин.

"Будем продолжать поддерживать и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это - главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире", - приводит заявление Путина на коллегии Минобороны "Интерфакс".

Президент также сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены ракеты "Сармат". Это межконтинентальные баллистические ракеты стационарного базирования. Маневрирующие боезаряды, которыми оснащен "Сармат" - самые современные в мире. Ракета абсолютно неуязвима для средств ПРО противника.

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