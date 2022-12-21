Шойгу: более 20 тысяч человек поступили в войска в качестве добровольцев

СВО продемонстрировала высокий профессионализм на всех уровнях ВС России

В рамках частичной мобилизации более 20 тысяч человек поступили в ВС России в качестве добровольцев. Об этом заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Он отметил, что частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия. В то же время сама система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения, все недостатки пришлось исправлять на ходу.

"Поэтому с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями в оповещении и призыве граждан, пребывающих в запасе", - сказал Шойгу.

По словам министра, за период специальной военной операции госнаградами награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них получили Героя России. Шойгу также сообщил, что СВО продемонстрировала высокий профессионализм на всех уровнях Вооруженных сил России.

"В целом специальная военная операция продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач", - приводит ТАСС слова министра обороны.

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