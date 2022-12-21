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Шойгу рассказал о потерях украинской армии

15:55
  • среда
  • 21 декабря 2022

Российские военные уничтожают живую силу и технику противника

Вооружённые силы Украины понесли значительные потери, уничтожена существенная часть вооружения и техники, имевшаяся у Киева на начало российской спецоперации. Об этом в среду, 21 декабря, рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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Глава Минобороны принимает участие в итоговой коллегии ведомства под председательством президента России и верховного главнокомандующего российских Вооружённых сил Владимира Путина.

Российские войска в ходе спецоперации продолжают наносить высокоточные удары по системе военного управления Украины, военным предприятиям и связанными с ними объектами. Тем самым они разрушают цепочки поставок иностранного вооружения и сокрушают военный потенциал Киева, заявил Шойгу.

При этом российский министр подчеркнул готовность Москвы к конструктивным мирным переговорам с Киевом, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Сергей Шойгу сообщал, что потери ВСУ только за ноябрь превысили 8300 человек. Российские военные наносят удары по системе военного управления Украины и связанным объектам, уже причинен значительный урон живой силе и технике ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях.

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