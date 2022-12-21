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"Страна дает всё, что просят": Путин обратился к Шойгу и армии

15:42
  • среда
  • 21 декабря 2022

Президент в ответ ждет результатов

Владимир Путин в ходе коллегии Министерства обороны в среду обратился к главе ведомства и присутствующим в зале командирам.

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"Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены — у нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают всё, что армия просит. Всё", - сказал президент (цитата по РИА Новости).

Путин надеется, что ответ армии на это "будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться".

Президент также рассказал, что в России в ходе мобилизации были призваны 300 тысяч человек. Из них 150 тысяч в настоящее время проходят подготовку на полигонах. Это достаточный резерв для ведения спецоперации, подчеркнул президент.

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