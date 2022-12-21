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Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва в России

15:47
  • среда
  • 21 декабря 2022

С 18 до 21 года

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва в России с 18 лет до 21 года. Заявление министра прозвучало на коллегии ведомства с участием президента.

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Предельный возраст призыва глава Минобороны предложил увеличить до 30 лет. Сейчас он составляет 27 лет.

Кроме того, считает министр, необходимо довести численность российских Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе 695 тысяч контрактников. Также необходимо обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу, передает слова Сергея Шойгу агентство РИА Новости.

Кроме того, министр обороны поручил к концу года довести число контрактников до 521 тысячи с учетом замены в группировках мобилизованных и комплектования новых формирований.

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