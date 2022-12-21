С 18 до 21 года

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва в России с 18 лет до 21 года. Заявление министра прозвучало на коллегии ведомства с участием президента.

Предельный возраст призыва глава Минобороны предложил увеличить до 30 лет. Сейчас он составляет 27 лет.

Кроме того, считает министр, необходимо довести численность российских Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе 695 тысяч контрактников. Также необходимо обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу, передает слова Сергея Шойгу агентство РИА Новости.

Кроме того, министр обороны поручил к концу года довести число контрактников до 521 тысячи с учетом замены в группировках мобилизованных и комплектования новых формирований.

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