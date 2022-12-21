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Гиперзвуковые "Цирконы" начали серийно поставлять в войска

15:57
  • среда
  • 21 декабря 2022

Их разместят в "незапланированном районе" Мирового океана

Новые гиперзвуковые ракеты морского базирования "Циркон" серийно поставляются в войска. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии МО.

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"Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". На завершающем этапе находится подготовка фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" с гиперзвуковыми ракетами на борту к боевой службе в незапланированном районе Мирового океана", - сообщил Шойгу.

Глава Минобороны также сообщил, что Военно-Морской Флот за последнее время получил самую современную подводную лодку, шесть надводных кораблей, три боевых катера, 11 судов и катеров обеспечения, а также два береговых ракетных комплекса. В частности, в состав ВМФ принят атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов". Субмарина вооружена баллистическими ракетами "Булава", приводит слова министра "Интерфакс".

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