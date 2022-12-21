Гиперзвуковые "Цирконы" начали серийно поставлять в войска

Их разместят в "незапланированном районе" Мирового океана

Новые гиперзвуковые ракеты морского базирования "Циркон" серийно поставляются в войска. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии МО.

"Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". На завершающем этапе находится подготовка фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" с гиперзвуковыми ракетами на борту к боевой службе в незапланированном районе Мирового океана", - сообщил Шойгу.

Глава Минобороны также сообщил, что Военно-Морской Флот за последнее время получил самую современную подводную лодку, шесть надводных кораблей, три боевых катера, 11 судов и катеров обеспечения, а также два береговых ракетных комплекса. В частности, в состав ВМФ принят атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов". Субмарина вооружена баллистическими ракетами "Булава", приводит слова министра "Интерфакс".

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