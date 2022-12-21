Путин выступил на коллегии Минобороны. Главное

Президент поставил задачи перед военными

Россия будет спокойно и ритмично совершенствовать свои вооруженные силы и выполнять задачи, которые стоят в ходе специальной военной операции. В среду об этом заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Президент подчеркнул - боевые действия в ходе СВО обозначили ряд требующих решения вопросов, над которыми необходимо особо поработать.

Заседание коллегии Минобороны России Владимир Путин начал со слов благодарности военнослужащим, которые сейчас находятся на передовой в зоне спецоперации, а также проходят обучение в центрах подготовки, и предложил почтить память тех, кто отдал свои жизни, защищая страну.

Президент подчеркнул, что сегодня против России используется потенциал и боевые возможности практически всех стран НАТО и в этих условиях солдаты, сержанты и офицеры, как и в войне 1812 года, в Первой мировой, и Великой Отечественной, мужественно и стойко выполняют свой долг.

"Уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи. И эти задачи будут, безусловно, выполнены. На всех территориях РФ, в том числе и на новых территориях будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан. ВС и боевые возможности наших ВС увеличиваются постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать. Хочу еще раз поблагодарить всех, кто сегодня на боевом посту исполняет свой долг. За то, как вы сражаетесь", - заявил Путин.

Одновременно, отметил Владимир Путин, проведение специальной военной операции на Украине выявило ряд вопросов, которые требуют неотложного решения. Прежде всего, это касается необходимости незамедлительно изучить и начать применять опыт, который получила наша армия.

"Огромный боевой опыт получили наши части в ходе этой спецоперации. Задача МО, Генштаба - тщательно проанализировать это опыт, максимально быстро систематизировать его и включить в программы и планы обучения личного состава. Подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники. Кроме того, опыт СВО, как и практика, полученная нашими войсками в Сирии, должны стать основой для серьезного совершенствования боевой учебы, в том числе при подготовке и проведении учений и тренировок всех уровней", - сообщил Путин.

Владимир Путин убежден: накопленный опыт позволит модернизировать наши вооружённые силы быстрее и качественнее. И здесь в тесном контакте должны работать Минобороны и профильные ведомства в рамках специально созданной структуры - координационного совета. Активно должны подключаться региональные власти и промышленность. Президент особо поблагодарил инженеров, которые регулярно выезжают на передовую, чтобы на месте изучать, как работает военная техника в бою. По словам Владимира Путина, в обстановке, которая складывается сегодня в мире, Россия, опираясь на новейшие разработки наших ученых, продолжит совершенствовать боеготовность ядерной триады.

"Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире. В этом году уровень современных образцов вооружения уже превысил 91 процент. Продолжается перевооружение ракетных полков РВСН на современный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены МБК "Сармат". В войска продолжают поступать ракетные комплексы "Ярс". В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон", - сообщил Путин.

Одновременно на новый уровень должно выйти оснащение воздушно-космических сил России. Снова обращаясь к опыту проведения спецоперации, Владимир Путин отметил, что особую роль на поле боя сегодня играют беспилотники. А значит, ими нужно оснастить все войска на всех уровнях - от отделения до батальона, связав воедино в сеть современной защищенной связью. Причем, разрабатываться и поставляться должны как разведывательные, так и ударные беспилотники. И определенные наработки у нашей промышленности есть.

"У нас есть хороший опыт по разработке уникальных подводных беспилотных аппаратов. И знаю, что промышленность располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими ТТХ, включая элементы искусственного интеллекта. Пятое. Необходимо совершенствовать систему управления и связи, чтобы обеспечить устойчивость и оперативность управления войсками в любых условиях. Для этого активнее использовать технологии искусственного интеллекта на всех уровнях принятия решений. Как показывает опыт, в том числе последних месяцев, наиболее эффективны системы вооружения, которые действуют быстро и практически в автоматическом режиме", - отметил Путин.

Особое внимание - и это специально отметил президент - каждому бойцу в зоне СВО. Он должен быть обеспечен всем необходимым - от самых, казалось бы, простых вещей - до высокотехнологичного оборудования.

"Мы знаем, что на поле боя не может быть мелочей. Я знаю, что МО занимается этим, но хочу еще раз подчеркнуть: и медаптечки, питание, сухпайки, форма, обувь, защитные шлемы, бронежилеты - все должно быть на самом современном и высоком уровне. Необходимо насытить войска приборами ночного видения, оптическими прицелами, снайперскими винтовками нового поколения. Не буду перечислять все, но скажу главное - все снаряжение бойца должно быть современным, удобным, надежным", - заявил Путин.

В ходе частичной мобилизации были призваны 300 тысяч человек. Из них 150 тысяч сейчас проходят подготовку в учебных центрах. Это, по словам президента, стратегический резерв для проведения спецоперации. Одновременно частичная мобилизация выявила требующие неотложного решения проблемы.

"Прежде всего, необходимо модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями. Обновления требует организация гражданской и территориальной обороны, взаимодействия с промышленностью. В частности, следует улучшить систему накопления и хранения вооружения, военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации", - сказал Путин.

Владимир Путин поблагодарил граждан России, которые сегодня всемерно помогают тем, кто находится на передовой, а также пишут письма и присылают подарки в госпитали раненым.

"Даже если МО обеспечивает все необходимое, все равно нужно сказать людям большое за это спасибо и низко поклониться. Я прошу МО внимательно относиться ко всем гражданским инициативам, в том числе учитывать критику и правильно и своевременно реагировать на нее", - отметил Путин.

В своем докладе министр обороны Сергей Шойгу рассказал о планах Минобороны поэтапно при комплектовании Вооруженных Сил увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет. Также предполагается дать возможность гражданам по желанию заключать контракт с первого дня прихода на службу. Безусловно, подчеркнул министр, будет проведена и реформа военных комиссариатов. В них введут федеральную гражданскую службу и обеспечат цифровизацию.

"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России", - заявил Шойгу.

Подводя итоги, Путин напомнил, что не Россия стала инициатором серьезного обострения обстановки в мире. К этому долго и планомерно вели страны коллективного Запада.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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