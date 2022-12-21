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Что ждут от визита Зеленского в США

18:22
  • среда
  • 21 декабря 2022

Кремль усомнился в изменении позиции Киева после визита Зеленского в США

Поставки американских вооружений на Украину ведут к эскалации конфликта, а значит, не сулят ничего хорошего для нее. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, ждет ли Кремль каких-то негативных последствий от визита Владимира Зеленского в США. Нет и надежды на то, что переговорная позиция Киева после визита как-то изменится, подчеркнул Песков. Зеленского ждут в Вашингтоне сегодня вечером.

Петр Вершинин - с подробностями

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