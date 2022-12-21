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Воздушная тревога объявлена по всей Украине

16:43
  • среда
  • 21 декабря 2022

Сообщается о мощном взрыве под Киевом

Сигналы воздушной тревоги звучат в большинстве регионов Украины. Поступают сообщения о мощных взрывах.

На Украине вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

Около 13.30 воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, кроме Сумской. Позже ее отменили. Однако спустя два часа тревогу снова объявили в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Позже сигналы тревоги зазвучали в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой областях, по всем западным украинским регионам, передает РИА Новости. Как сообщил в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок, мощный взрыв прогремел в Киевской области, о деталях пока информации нет.

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