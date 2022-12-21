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Киев решил отправить украинских олигархов на передовую

17:14
  • среда
  • 21 декабря 2022

В СБУ напомнили, что защита земли - обязанность каждого мужчины

Служба безопасности Украины рассматривает возможность отправить в окопы украинских олигархов. Врио председателя СБУ Василий Малюк напомнил, что защита земли – это обязанность каждого мужчины.

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"В случае необходимости им тоже придется брать в руки оружие и становиться в окопе бок о бок. Ведь они такие же граждане, как и все. Кроме святого права защищать землю, это святая обязанность каждого мужчины", — приводит слова главы СБУ ТАСС.

Ранее в Киеве заявили о планах национализировать часть собственности олигархов. Речь шла, в частности, о компаниях "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Мотор Сич". Малюк отметил, что предприниматели сейчас находятся под пристальным вниманием спецслужбы, а некоторых из них периодически допрашивают.

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