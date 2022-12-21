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Швейцария отказалась признавать существование третьего пола

17:41
  • среда
  • 21 декабря 2022

Отсутствуют общественные и юридические предпосылки

Условий для признания существования третьего пола в швейцарском обществе нет. Такое заключение содержится в документе, опубликованном правительством Швейцарии.

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В Женеве подчеркивают, что принцип двух полов остается глубоко укоренившимся в швейцарском обществе. Так что граждане не готовы отказаться от традиционной модели гендерной идентичности.

"Отказ от принципа двух полов потребовал бы многочисленных адаптаций в федеральном и кантональном законодательстве", — уточнили в правительстве и добавили, что в таком случае пришлось бы вносить изменения в Конституцию Швейцарии. В частности, в швейцарском свидетельстве о рождении в обязательном порядке необходимо указать пол ребенка: мужской или женский.

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