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США обеспечивают безопасность поездки Зеленского в Вашингтон

18:23
  • среда
  • 21 декабря 2022

О деталях в Белом доме не распространяются

Соединенные Штаты взаимодействуют с аппаратом украинского лидера Владимира Зеленского для обеспечения безопасности его поездки в Вашингтон и обратно. Об том заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

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"По понятным причинам я не буду слишком распространяться о мерах силовой защиты, которые предприняты, чтобы доставить сюда президента. Он, очевидно, осознает риски, с которыми сопряжены его поездки по собственной стране и выезды за ее пределы", - сказал Кирби телеканалу CNN.

Зеленский отправился в свой первый зарубежный визит с начала конфликта на Украине. Как сообщалось ранее, он на поезде добрался до Польши в сопровождении американского посла в Киеве Бриджет Бринк, где пересел на самолет ВВС США. Украинский лидер встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом, после чего покинет Соединенные Штаты.

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