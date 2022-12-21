Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски в общественных местах

В числе рекомендаций – соблюдение социальной дистанции

Москвичам советуют носить маски в общественных местах. С рекомендацией выступил Роспотребнадзор, напомнив, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице растет.

"Для профилактики заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих", - приводит сообщение пресс-службы столичного управления Роспотребнадзора "Интерфакс".

В ведомстве подчеркнули, что заниматься самолечением при признаках гриппа или ОРВИ нельзя. Следует сразу обратиться к врачу за квалифицированной помощью.

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