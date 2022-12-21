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Партпроект "Женское движение "Единой России" определил планы на 2023 год

19:05
  • среда
  • 21 декабря 2022

Развитие получит тема женской занятости

Планы на следующий год обозначил партийный проект "Женское движение "Единой России". Как отметила председатель общественного совета партпроекта, замсекретаря генсовета "Единой России" Дарья Лантратова, организации удается выработать различные форматы по поддержке семей военнослужащих.

"Работа по поддержке женских инициатив родилась в контексте СВО, но должна выйти за ее рамки", - сказала она.

Отмечается, что все региональные отделения "ЕР" уже подключились к поддержке семей мобилизованных. "Это наш мощный партийный ресурс, который поможет грамотно выстроить технологию предоставления целого комплекса услуг семьям мобилизованных в формате одного окна на базе партийных МФЦ", - заявила председатель общественного совета проекта "Женское движение "Единой России" Москвы, сенатор Инна Святенко.

Развитие получит также тема женского трудоустройства. Среди прочего, партпроект занимается и поддержкой женщин-предпринимателей.

Отдельного внимания заслуживают предложения по укреплению позиций женщин в общественно-политической жизни России. Проект стратегии Минтруда определяет направления работы ведомств в интересах женщин до 2030 года.

"В документе отражены рекомендации по стимулированию интереса женщин к вопросам международного сотрудничества в науке, культуре и других сферах", - сообщила сопредседатель общественного совета "Женского движения", вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

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Партпроект "Женское движение "Единой России"
Партпроект "Женское движение "Единой России"
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