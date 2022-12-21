ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Греция закрыла небо для самолетов из Белоруссии

19:32
  • среда
  • 21 декабря 2022

Направляющимся в ЕС рейсам рекомендуют избегать белорусского воздушного пространства

Белорусской авиации запрещается использовать воздушное пространство Греции. Также греческие авиаперевозчики на должны выполнять полеты в Белоруссию, говорится в распоряжении греческого Управления гражданской авиации.

"Не должны выполнять полеты в район полетной информации Минска (Белоруссия), если только использование этого воздушного пространства считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств", - приводит сообщение Управления ТАСС.

Как указано в документе, иностранным самолетам, направляющимся в ЕС, также рекомендуется избегать РПИ Минска.  Самолетам белорусских компаний запрещается посадка на территории Греческой республики, взлет с нее или пролет над ней. В Афинах утверждают, что такой шаг связан с ростом опасений по поводу возможного участия Белоруссии в военных действиях на Украине. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Аэропорт в Греции
Аэропорт в Греции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.