Греция закрыла небо для самолетов из Белоруссии

Направляющимся в ЕС рейсам рекомендуют избегать белорусского воздушного пространства

Белорусской авиации запрещается использовать воздушное пространство Греции. Также греческие авиаперевозчики на должны выполнять полеты в Белоруссию, говорится в распоряжении греческого Управления гражданской авиации.

"Не должны выполнять полеты в район полетной информации Минска (Белоруссия), если только использование этого воздушного пространства считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств", - приводит сообщение Управления ТАСС.

Как указано в документе, иностранным самолетам, направляющимся в ЕС, также рекомендуется избегать РПИ Минска. Самолетам белорусских компаний запрещается посадка на территории Греческой республики, взлет с нее или пролет над ней. В Афинах утверждают, что такой шаг связан с ростом опасений по поводу возможного участия Белоруссии в военных действиях на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"