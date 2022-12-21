Спасатели эвакуировали около 100 человек из-за пожара в Боткинской больнице

Загорелось одно из помещений технического этажа
Спасатели эвакуировали около 100 человек с территории Боткинской больницы в Москве. По данным экстренных служб, загорелось одно из помещений на техническом этаже.
"Эвакуировано около 100 человек. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет", - приводит слова представителя служб ТАСС.
Позже стало известно, что пожар не затронул саму больницу. ЧП произошло в частной платной клинике "Медси", расположенной на территории медучреждения.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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