Спасатели эвакуировали около 100 человек из-за пожара в Боткинской больнице

Загорелось одно из помещений технического этажа

Спасатели эвакуировали около 100 человек с территории Боткинской больницы в Москве. По данным экстренных служб, загорелось одно из помещений на техническом этаже.

"Эвакуировано около 100 человек. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет", - приводит слова представителя служб ТАСС.

Позже стало известно, что пожар не затронул саму больницу. ЧП произошло в частной платной клинике "Медси", расположенной на территории медучреждения.

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