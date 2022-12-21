Сенат США утвердил кандидатуру нового посла в России

Линн Трейси ранее работала в Армении

Кандидатура нового посла США в России Линн Трейси утверждена американским сенатом. За назначение на эту должность кадрового сотрудника госдепартамента проголосовали 55 из ста членов нижней палаты конгресса.

Трейси владеет русским языком: она уже работала в Москве в 2014-2017 годах на посту замглавы американской дипмиссии. Ранее эту кандидатуру одобрили и в России. Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности.

В 2012-2014 годах дипломат занимала пост заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии, до недавнего времени была послом США в Армении. Она сменит на посту главы американской дипмиссии в Москве Джона Салливана, который досрочно завершил трехлетнюю командировку из-за смерти жены, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"