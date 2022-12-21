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США выделили Украине помощь с системами Patriot

20:34
  • среда
  • 21 декабря 2022

ЗРК Patriot передается Киеву впервые

Новый масштабный пакет военной помощи Вашингтона Киеву включает расширенные возможности в сфере ПВО и нанесения высокоточных ударов. Общая сумма дополнительной помощи Украине – 1,85 миллиарда долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"США выделяют дополнительную военную помощь на сумму 1,85 миллиарда долларов, что включает первую передачу системы ПВО Patriot", - говорится в распространенном дипведомством заявлении Блинкена.

 По словам госсекретаря, пакет включает также "критически важное снаряжение, которое Украина применяет на поле боя". Таким образом, с момента прихода к власти администрации Байдена общий объем военной помощи США Украине составит беспрецедентные 21,9 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

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