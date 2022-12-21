Зеленский прибыл в США для встречи с Байденом и сенатом

Госдеп к визиту подготовил новый пакет военной помощи Украине

Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты. Самолет с украинским лидером на борту приземлился в США, написал в Twitter журналист телекомпании Эн-би-си Питер Александер со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Как сообщалось ранее, Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом. Также в планах украинского лидера выступление на совместном заседании обеих палат американского Конгресса.

Госдеп в преддверии визита объявил о решении Байдена выделить Украине новый пакет помощи на общую сумму 1,85 миллиарда долларов. В него впервые включен ЗРК Patriot, передает ТАСС.

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