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Посла Франции вызвали в МИД России из-за инцидента в ЦАР

21:50
  • среда
  • 21 декабря 2022

Леви выразили протест из-за высказываний его шефа о покушении

МИД России призвал Париж воздержаться от неоколониального подхода в Центральноафриканской Республике. Не стоит нагнетать антироссийскую истерию и указывать африканским партнерам, с кем им стоит дружить и сотрудничать, заявили во внешнеполитическом ведомстве послу Франции Пьеру Леви, приглашенному для беседы 21 декабря.

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Послу выразили решительный протест в связи с высказываниями министра иностранных дел Франции Катрин Колонны относительно покушения на генерального директора российской компании "Русский дом" в ЦАР Дмитрия Сытого.

"Обратили внимание французского посла на неприемлемость очередных обвинений в адрес России в распространении "пропаганды" и "насилии в отношении гражданского населения" ЦАР со стороны неких российских частных военных структур", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Подчеркивается, что подобные заявления особенно неуместны и циничны в тот момент, когда серьезно пострадавший в результате покушения российский гражданин продолжает сложное лечение в больнице.

Глава МИД Франции назвала пропагандой фотографию, снятую полицейскими на месте взрыва в кабинете Сытого. На снимке видна записка с угрозой "от всех французов" и призывом к русским "убраться из Африки". Об угрозах, которые получал глава Русского дома, заявил и основатель группы "Вагнер", которая занималась вопросами безопасности в ЦАР, бизнесмен Евгений Пригожин.

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