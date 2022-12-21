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Зеленский поспешил выложить фото своего прибытия в Вашингтон

22:08
  • среда
  • 21 декабря 2022

И пообещал в новом году "поднять флаг Украины" над всей страной

Владимир Зеленский, едва спустившись по трапу самолета на авиабазе Эндрюс близ Вашингтона, опубликовал фотографии своего прибытия на американскую землю. Президент Украины сообщил, что цель его визита - переговоры "по укреплению устойчивости и обороноспособности страны".

Зеленский прибыл в США для встречи с Байденом и сенатом
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"Сегодня я – в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество по приближению нашей победы", — написал украинский лидер в Telegram.

Также Зеленский сообщил, что намерен обсудить с президентом США Джо Байденом двустороннее сотрудничество Киева и Вашингтона. И пообещал в наступающем году "вернуть украинский флаг всей стране".

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