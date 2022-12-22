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Председатель МГД объяснил, как Москва справилась с санкциями

08:45
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Свою роль сыграла и пандемия ковида

Как Москва преодолела объективно возникшие трудности? Насколько эффективными оказались меры поддержки экономики? И сохранит ли столица в 2023 году высокий уровень социальных гарантий?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. 

"Предыдущие два года пандемии, по сути, готовили экономику Москвы к тем санкциям, которые ввел Запад. Конечно, были опасения по поводу того, как это повлияет. Важно, что московская экономика - диверсифицирована, в ней нет каких-то ведущих отраслей. Экономика быстро адаптировалась к текущей ситуации. Даже уход иностранного бизнеса компенсируется приходом бизнеса российского. Мы видим это по возрождению производства на заводе "Москвич", - отметил председатель МГД.

Полный комментарий Алексея Шапошникова смотрите в видео

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