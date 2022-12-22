Статус европейских лидеров пора начать измерять в Путиных

Россия сегодня - в центре мировой политики

Вы уже замечали, что вся Европа и Соединенные Штаты без России и Путина прожить не могут? Их существование, вся их кипучая деятельность без нас просто теряет смысл. Воевать нужно с Путиным, а не со Львом Толстым, пишет французская пресса. Бензин в Америке почему дорожал? Байден уже объяснял - Путин взвинтил цены. И так далее.

Россия и Путин - не просто в центре политики. Имя российского президента можно использовать для заклинаний, чтобы изменить реальность. Помните, в апреле Еврокомиссар Маргрет Вестагер призвала европейцев меньше мыться?

"Каждый раз, выключая воду, приговаривайте: получи, Путин!", - сказала она.

А способность разговаривать с Путиным для европолитиков - это вообще высший знак отличия. Если в Кремль позвонил, рейтинг выше некуда. Вот Шольц недавно дозвонился. А Макрона в Кремле слышать не хотят после того, как поговорил с Путиным под телекамеры. У него и рейтинг никакой. Даже с Шольцем рассорился.

Статус европейских лидеров давно пора измерять в Путиных. У Макрона их ноль. У Шольца - примерно два. Борис Джонсон вообще не переставал гордиться тем, что Путин с ним давно не общается. У Байдена значение уходит в отрицательную зону.

Немного глубокой аналитики от Института изучения войны, который работает в Вашингтоне: "Западу следует перестать тратить ресурсы, пытаясь изменить реальность, которую он не контролирует, и сосредоточиться на том, что он может изменить: не допустить способности России вести войну против Украины".

А теперь о попытках изменить реальность. Взрывы "Северных потоков" заставили западных товарищей сделать суровые лица и приступить к самому серьезному расследованию. Кто первый подозреваемый? Россия, конечно. Путин. Ничего, что американцы обещали: не допустим ввода в строй "Северного потока-2". Неважно! Под воду ныряли, дроны запускали, трубы показывали.

Свежий номер Washington Post приводит слова европейского источника, который знает мнение 23 дипломатов и разведчиков из 9 стран. Нет доказательств причастности России к этой диверсии! Вот это выводы! Трава зеленая, вода мокрая, земля круглая. Это они просто документы Петрова и Боширова возле взорванной трубы не нашли.

Операция "Вот тебе, Путин!" продолжается. На перекладных в Вашингтон велели доставить Зеленского, чтобы выступил в Конгрессе и увидел Байдена. Как его везли в Америку - отдельная интрига. Говорят, сначала в Польшу чуть ли не на дрезине, а там на военном самолете в Вашингтон. Может, и в контейнере.

Если в Вашингтоне снова будут обсуждать переговоры, тут все просто. Зеленского можно опять в коробку упаковать и отправить по адресу: Россия, Москва, Путину.

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