Во Владивостоке пассажирам пришлось выталкивать автобусы из заносов

В город пришел мощный циклон

Европейская часть России - во власти теплого атмосферного фронта. На обширной территории зимние осадки сменились ледяными дождями. На дорогах - гололед. В московских аэропортах задержки рейсов. А в Приморском крае господствуют мощный снегопад и сильный ветер. Нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов, приостановлено движение по некоторым трассам. Во Владивостоке выпало рекордное количество осадков.

Мощный снегопад накрыл Владивосток уже в конце рабочего дня. Добраться тем, кто не успел вернуться домой раньше, было проблематично. За сутки выпала месячная норма осадков.

Машины буксовали в снежной каше. Водители помогали друг другу преодолеть подъемы. Проблемы испытывал и общественный транспорт. Автобусы выталкивали сами пассажиры.

Коммунальщики круглосуточно борются с последствиями циклона. Более 180 единиц техники обрабатывают улицы песко-соляными и противогололедными смесями. И расчищают дороги.

"Будем продолжать обработку опасных участков. Если снег прекратится, будем продолжать работу по очистке тротуаров", - сообщил Дмитрий Долгий, начальник управления дорог Владивостока.

Специалисты МЧС развернули два пункта обогрева на острове Русский и в городе Артем. Для оповещения жителей во Владивостоке работает мобильный комплекс информирования.

"Главное Управление МЧС России рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Не оставляйте автомобили на обочинах дорог и не препятствуйте работе снегоуборочной техники. Гражданам категорически исключить выход на тонкий неокрепший лед", - заявил Майдар Сапкеев, начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Мощный снегопад прошел по всему Приморью. Самая сложная ситуация - в Ольгинском районе, там нет сообщения с тремя населенными пунктами.

Снег, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться и дальше. Действует штормовое предупреждение. Сегодня и завтра у школьников отменены занятия.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"

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