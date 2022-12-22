Рогозин получил ранение при обстреле ВСУ Донецка

Экс-глава "Роскосмоса" госпитализирован

При обстреле ВСУ гостиницы в Донецке ранения получили премьер-министр ДНР Виталий Хоценко и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает "ТВ Центр".

Еще один человек погиб. Угрозы жизни раненых сейчас нет, они госпитализированы.

При обстреле украинские националисты использовали 155-миллиметровую самоходную гаубицу "Цезарь" французского производства.

Этой ночью били радикалы и по другим районам столицы республики. Восемь снарядов натовского калибра выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам. В прицеле боевиков оказалась и Горловка, девять боеприпасов упали в черте города.

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