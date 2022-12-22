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Путин обсудил с секретарем Союзного государства экономическую интеграцию

09:01
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Поднималась и тема обеспечения безопасности России и Белоруссии

Ход реализации программ по экономической интеграции обсудил накануне Владимир Путин с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, сообщает "ТВ Центр".

На встрече, в частности, речь шла о сотрудничестве в космической отрасли, разработке новой вакцины от туберкулеза, совершенствовании систем защиты информационных ресурсов.

Обсуждались и вопросы обеспечения безопасности наших стран. Москва и Минск уделяют особенное внимание взаимодействию Министерств обороны и пограничных служб.

Путин: "Вы работаете в очень полезное и интересное время для развития Союзного государства, его институтов, решения задач, которые мы ставим в этой сфере в интересах граждан как России, так и Белоруссии".

Мезенцев: "В рамках Союзного государства по-прежнему очень последовательно с учетом тех вызовов и угроз, которые стоят сегодня перед двумя братскими государствами, решаются вопросы по обеспечению безопасности именно Союзного государства и безопасности внешних границ. Мы достаточно много внимания уделяем этой практике и поддержке взаимодействия приграничных служб, Министерств обороны".

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Дмитрий Мезенцев
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