"Отработали, откатились": как действуют танки в зоне СВО

Сначала разведгруппы, используя беспилотники, находят цели и передают координаты противника танкистам

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3М Южного военного округа и разведчиков в зоне спецоперации.

Они слаженно действуют, уничтожая огневые точки, укрепрайоны и бронетехнику националистов. Сначала разведгруппы, используя беспилотники, находят цели и передают координаты противника танкистам. Бойцы выдвигаются в указанный район и наносят точечные удары по врагу. Корректировку атак ведут также с помощью дронов.

"Отработали по зданию, откатились. В здании была вражеская пехота, засевшая в подвале. Артиллерия не может положить, поэтому поступил приказ отработать по нему прямой наводкой", - говорит наводчик-оператор.

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