Зеленский заверил американцев в "победе" над Россией

Также он продолжил клянчить у Вашингтона самолеты и танки

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжил свой визит в США. Несколько часов назад он с пламенной речью обратился к американскому Конгрессу, передает "ТВ Центр".

В своем получасовом выступлении Зеленский заверял заокеанских хозяев в "победе" над Россией, клянчил самолеты и танки, не забывая при этом повторять о лидерстве США в мире. Когрессменам это очень нравилось. Они аплодировали стоя.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси была одарена украинским флагом с подписями ВСУ, в ответ Зеленский получил американский флаг.

Накануне лидер Украины был принят хозяином Белого дома. Байден пообещал экстренную гуманитарную помощь в 374 миллиона долларов и не только.

Байден: Мы продолжим укреплять обороноспособность Украины, в частности - систему противоздушной обороны. Именно поэтому мы намерены предоставить Украине батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также обеспечить подготовку украинских военных, чтобы они научились правильно ею пользоваться. США поддерживают стремление Украины к справедливому миру.

Зеленский: Спасибо большое. Это огромная честь для меня - быть здесь. Я действительно хотел приехать раньше, и господин президент знает об этом. Но я не мог из-за слишком тяжелой ситуации. И вот сейчас я приехал. Это означает, что мы контролируем ситуацию благодаря поддержке, прежде всего вашей поддержке.

В Кремле в очередной раз заявили, что поставки американских вооружений Киеву ведут лишь к эскалации конфликта. А значит, не сулят для самой Украины ничего хорошего. Визит Зеленского подтвердил: высказывания Вашингтона о нежелании конфликтовать с Москвой - пустой звук, отметил посол России в США Анатолий Антонов.

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