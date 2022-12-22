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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

09:13
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Младший сержант Петр Илюшин выявил тщательно замаскированный объект противника

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в зоне спецоперации.

Капитан Юрий Кашеваров и его подчиненные вступили в бой с превосходящими силами противника, который обрушил на российские позиции огонь из артиллерии и минометов. Два вражеских БТРа, две БМП и большое количество радикалов были уничтожены. Также Юрий спас нескольких раненых.

Прапорщик Александр Мурацев в составе разведгруппы обнаружил украинских диверсантов. Неприятель был атакован. Под обстрелом радикалов фельдшер Мурацев эвакуировал раненых товарищей и оказал им первую помощь.

Младший сержант Петр Илюшин выявил тщательно замаскированный объект противника. По условному сигналу наша группа открыла огонь по врагу. После боя на позиции ВСУ обнаружена ценная информация. За мужество и героизм Илюшин награжден медалью Суворова.

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