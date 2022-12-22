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Байден подтвердил поставку Украине одного комплекса Patriot

08:20
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Россия предостерегала США от этого шага

США предоставят Украине батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом в среду, 21 декабря, рассказал американский президент Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.
Посольство России в США сочло провокацией возможную передачу Киеву ЗРК Patriot

Байден заверил, что Вашингтон продолжит "укреплять обороноспособность Украины, в особенности противовоздушную оборону". С этой целью Соединённые Штаты согласились передать Украине ЗРК Patriot.

Помимо передачи самого вооружения американские военные обучат ВСУ их использованию, добавил американский лидер, которого цитирует "Интерфакс".

Ранее в Госдепартаменте рассказали, что новый масштабный пакет военной помощи Вашингтона Киеву включает расширенные возможности в сфере противовоздушной обороны (ПВО) и нанесения высокоточных ударов. Общая сумма дополнительной помощи Украине – 1,85 млрд долларов. Они пойдут на "критически важное снаряжение, которое Украина применяет на поле боя".

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