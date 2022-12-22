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США заявили об открытости Зеленского к поиску мира с Россией

08:43
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Москва неоднократно подчеркивала готовность к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский "открыт для достижения мира" на Украине. Такое заявление в среду, 21 декабря, сделал американский лидер Джо Байден по итогам встречи с Зеленским в Вашингтоне.

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По словам Байдена, Зеленский "дал понять", что президент России Владимир Путин "открыт для продолжения" мирных переговоров. Однако, по мнению американского политика, "он не открыт, но вы открыты для достижения справедливого мира".

Байден выразил уверенность в том, что российские власти не собираются прекращать боевые действия на Украине.

При этом президент США заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины и намерении продолжать оказывать Киеву военную помощь, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что российская сторона открыта к конструктивным мирным переговорам с Украиной.

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