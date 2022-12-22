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Посол России не поверил в отсутствие у США планов конфронтации с Москвой

08:58
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Дипломат раскритиковал визит президента Украины в Вашингтон

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в США подтверждает, что примирительные высказывания администрации Соединенных Штатов об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией — пустой звук. Такое заявление сделал в среду, 21 декабря, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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По словам дипломата, "срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима" стала окончательным подтверждением отсутствия реальных намерений США вступать в конфронтацию с Россией.

Под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки, по сути, объявлено о необходимости продолжения "войны по доверенности" против России, подчеркнул Антонов. При этом целью Соединённых Штатов, по его словам, является полная победа над Россией, сообщает ТАСС.

В Министерстве иностранных дел России ранее подчеркивали, что Москва не отказывается от общения с Вашингтоном, однако опасная и недальновидная политика американских властей в отношении Украины ставит США и Россию на грань прямого столкновения.

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
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