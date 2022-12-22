Посольство: Россия не даст "замести под ковер" неудобную правду о "Северных потоках"

Москва настаивает на участии в расследовании

Россия не позволит "замести под ковер" неудобную правду о произошедшем на "Северных потоках" и продолжает настаивать на своем участии в расследовании происшествия. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США, опубликованном в среду, 21 декабря.

В дипмиссии отметили, что "журналисты, в отличие от местных властей, "внезапно" отказавшихся от мегафонной дипломатии и спекуляций в излюбленном стиле highly likely", пытаются докопаться до истины в случившемся с системой "Северных потоков".

Это можно лишь приветствовать, однако "результат изысканий репортеров не слишком удобен для любителей при любом удобном случае демонизировать Россию", указали российские дипломаты. Никаких доказательств пресловутой российской причастности не найдено, на этом фоне тотальное безмолвие администрации США весьма красноречиво, подчеркнуло посольство.

Авторы заявления предложили задуматься над тем, кому было выгодно вывести из строя российские газопроводы и "для кого отечественный дешевый и доступный природный газ был словно бельмо на глазу". Ответ, по мнению дипломатов, очевиден, сообщает ТАСС.

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – упало давление. Позже выяснилось, что трубопроводы повреждены.

Источники, знакомые с ходом расследования западных стран, заявили, что обнаружить доказательства причастности России к диверсиям на "Северных потоках" не удалось.

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