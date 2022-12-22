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Совфед опроверг планы введения ограничений на выезд россиян

09:37
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Такие ограничения не рассматриваются

Никаких ограничений для россиян на въезд и выезд из страны не вводилось и вводиться не будет. Такое заявление в четверг, 22 декабря, сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
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Сенатор напомнил, что есть положения Конституции России, которые говорят о правах граждан. В том числе о том, что россияне имеют право свободно покидать страну и возвращаться в нее.

Менять эти положения никто не собирается — ограничения для граждан России в плане выезда из страны не вводились и не обсуждаются, заявил Клишас в интервью "Парламентской газете".

Сообщения о том, что российские власти якобы планируют ограничить выезд граждан из страны, появились после объявления частичной мобилизации. В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Россия не планирует вводить какие-либо дополнительные ограничения на выезд. Также Москва не намерена закрывать свои дипломатические представительства в западных государствах.

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