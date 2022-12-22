Москвичам пообещали оттепель до конца недели

На смену морозам пришли положительные температуры

Похолодание начнется в Москве и Подмосковье только в понедельник, 26 декабря. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что до конца текущей недели сохранится одинаковый температурный режим днем с заметной оттепелью. Гидрометцентр прогнозирует до трех градусов тепла в дневное время, лишь в воскресенье столбики термометров опустятся до нуля.

В понедельник ожидается изменение направления ветра на северо-западное, что приведет к снижению температуры воздуха, предупредил Вильфанд.

В результате 26 декабря, по прогнозам метеорологов, в столичном регионе похолодает на пять-семь градусов, цитирует эксперта ТАСС.

Потепление в столичном регионе сопровождается гололедицей и другими опасными погодными явлениями. МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о ледяном дожде, который может пройти и 22 декабря. Из-за гололедицы и гололедно-изморозевых отложений в столичном регионе действует "желтый" уровень погодной опасности.

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