ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам пообещали оттепель до конца недели

10:01
  • четверг
  • 22 декабря 2022

На смену морозам пришли положительные температуры

Похолодание начнется в Москве и Подмосковье только в понедельник, 26 декабря. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москвичей предупредили о потеплении почти на 10 градусов

Метеоролог уточнил, что до конца текущей недели сохранится одинаковый температурный режим днем с заметной оттепелью. Гидрометцентр прогнозирует до трех градусов тепла в дневное время, лишь в воскресенье столбики термометров опустятся до нуля.

В понедельник ожидается изменение направления ветра на северо-западное, что приведет к снижению температуры воздуха, предупредил Вильфанд.

В результате 26 декабря, по прогнозам метеорологов, в столичном регионе похолодает на пять-семь градусов, цитирует эксперта ТАСС.

Потепление в столичном регионе сопровождается гололедицей и другими опасными погодными явлениями. МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о ледяном дожде, который может пройти и 22 декабря. Из-за гололедицы и гололедно-изморозевых отложений в столичном регионе действует "желтый" уровень погодной опасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Теплая погода
Теплая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.