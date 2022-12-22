Стали известны подробности о состоянии Рогозина после ранения

Медики считают попавший в позвоночник осколок неизвлекаемым

Дмитрий Рогозин оценивает свое состояние после ранения как удовлетворительное. Об этом рассказал его помощник.

Сейчас врачи оказывают бывшему главе "Роскосмоса" медицинскую помощь. По словам помощника, медики считают осколок, застрявший в позвоночнике Рогозина, неизвлекаемым, пишет ТАСС.

"Дмитрий Рогозин отказывается от эвакуации в медицинские учреждения иных регионов России, пока не стабилизируется состояние других раненых", - добавил помощник.

Сам Рогозин ранее рассказал корреспонденту "Комсомольской правды" про свое ранение.

"В правую лопатку вошел осколок, застрял в позвонке. Было 6-7 точных прилетов, один не разорвался. Мы в этой гостинице жили все это время. Бойцы мои тоже ранены, один в коме, один погиб", - сказал он.

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