ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин: времена социальной стабильности для европейцев - в прошлом

09:13
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Евросоюз потерял свою субъектность и суверенитет, попав под влияние США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил в посте в Telegram, что благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах.

Володин: сегодняшняя ситуация не решается за счет граждан
Евросоюз сократил потребление газа на 20,1%

"Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали. Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют", - добавил председатель нижней палаты парламента.

По его словам, Евросоюз теряет свою промышленность, производство становится нерентабельным.

"Для европейцев времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен - в прошлом. Сегодня они наконец стали признавать, что лучшие годы Европы были благодаря России и ее ресурсам", - подчеркнул спикер.

Как указал Володин, Евросоюз потерял свою субъектность и суверенитет, попав под влияние США.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.