Евросоюз потерял свою субъектность и суверенитет, попав под влияние США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил в посте в Telegram, что благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах.

"Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали. Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют", - добавил председатель нижней палаты парламента.

По его словам, Евросоюз теряет свою промышленность, производство становится нерентабельным.

"Для европейцев времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен - в прошлом. Сегодня они наконец стали признавать, что лучшие годы Европы были благодаря России и ее ресурсам", - подчеркнул спикер.

Как указал Володин, Евросоюз потерял свою субъектность и суверенитет, попав под влияние США.

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