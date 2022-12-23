Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Время романтики и полезных привычек

Овны

Новолуние поможет вам сформировать свои планы на будущее. Записывайте желания, будьте смелее. Не думайте, как вы это сделаете, дайте волю фантазии. Звезды помогут.

Тельцы

Новая Луна в родственном для вас Козероге - одно из самых приятных астрологических событий этого декабря. Волшебное время сказок, влюбленности, романтики и красоты.

Близнецы

Сегодняшний день поднимет непростые темы ваших отношений с самими собой. Если не знаете, как к этому подступиться, запишитесь на консультацию к психологу.

Раки

Новолуние в противоположном знаке обещает вам новости на любовном фронте. Можно делать предложения, съезжаться, принимать другие важные решения.

Львы

Вас ждут перемены на работе: вы узнаете, как будете отдыхать, кто решил уволиться, что вас ждет в следующем году. Кстати, этот день прекрасен для формирования новых полезных привычек.

Девы

Все чаще романтика входит в круг интересов - перед Новым годом это неудивительно! Новолуние в Козероге может принести вам любовь или беременность.

Весы

Перестановка мебели или ремонт - в ваших планах на месяц может появиться что-то подобное. Это Новая Луна в Козероге активизирует ваш интерес к домашнему уюту.

Скорпионы

Количество активных чатов в вашем телефоне вырастет - все представители знака в этот период становятся общительнее. Также сейчас вы можете научиться быстрее читать или красиво говорить.

Стрельцы

У вас есть все шансы найти подработку или другим способом увеличить свои доходы. Не теряйте времени, даже если настроение сейчас совсем нерабочее.

Козероги

Вы на сцене! И неважно, в реальности или в мечтах. Сегодня вы будете чувствовать себя звездой. Новолуние в вашем знаке - это праздник, наслаждайтесь!

Водолеи

Сегодня вы получите вести от бывших коллег или одноклассников, соседей, возлюбленных. Это такая экскурсия в прошлую жизнь - возьмите из нее только хорошее.

Рыбы

Новая Луна в Козероге поможет вам быть понятыми: звезды подберут идеальных собеседников. Помните, вы мечтали, чтобы вас услышали? Этот день настал.

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