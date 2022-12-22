В Госдуме подводят итоги работы осенней сессии

Федеральный бюджет, поддержка мобилизованных, вступление новых регионов в состав России

Сегодня в Государственной думе в последний день осенней сессии депутаты подводят итоги работы. Эти четыре месяца были очень насыщенные и непростые. Разрабатывать, принимать и корректировать законы пришлось под давлением и с учетом санкций. Так или иначе - они затронули все отрасли экономики. Нужно было в короткие сроки принять меры, которые поддержат российские производства и бизнес, наладят альтернативные цепочки поставок.

"Наша страна столкнулась с давлением и вызовами, в отношении России введено более 13 тысяч незаконных санкций. Но несмотря на это политическая система и экономическая модель выстояли и доказали эффективность", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Особое внимание парламентарии уделили социальной сфере. Все выплаты в следующем году для всех категорий граждан увеличатся. Январская пенсия уже будет повышена почти на 5%. Это страховые выплаты. Социальные пенсии вырастут на 3,3% в апреле.

"Несмотря на экономическую войну, которую ведет против нас Запад, мы продолжаем решать стратегические задачи, связанные с социальным развитием нашей страны, Наша партия поставила своей целью сделать государство удобным для жизни. И в эту сессию мы приняли важнейшее решение в этом направлении - об объединении фондов пенсионного и социального страхования", - сказал Андрей Исаев, заместитель руководителя фракции "Единая Россия".

Увеличатся зарплаты бюджетников. Вырастут прожиточный минимум (до 14 375 рублей) и МРОТ - он будет больше 16 тысяч. От этих двух показателей зависит большинство социальных выплат и льгот. Особое внимание уделено поддержке мобилизованных и их родных.

"Это введение кредитных каникул для мобилизованных, прекращение исполнительных производств для тех кто, воют в СВО, добровольцы получили статус ветеранов боевых действий", - уточнил Сергей Леонов, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР.

Помощь новым территориям - это развитие образования, медицины и строительства (в том числе жилищного) - тоже рассматривалась в осеннюю сессию. Все эти нововведения учтены в трехлетнем бюджете страны. Он был утвержден месяц назад.

Принят целый ряд законов, направленных на сохранение традиционных ценностей. В частности, полный запрет на пропаганду ЛГБТ в нашей стране. Все детские и юношеские фильмы теперь можно будет снимать только на государственные деньги.

Депутаты вернутся к работе уже 9 января - первую неделю весенней сессии они проведут в регионах.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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