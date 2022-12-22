Российские военные в Донбассе перешли к новой тактике

Идет формированию "огневых котлов"

Этой ночью ВСУ шесть раз вели огонь по населенным пунктам в ДНР. Наиболее массированным обстрелам подвергся Донецк. Снаряды попали в гостиницу, в которой находились бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и председатель правительства республики Виталий Хоценко. Они получили ранения. В результате этой атаки погибли два человека. А наши войска ведут активную борьбу с националистами в окрестностях Соледара и на артемовском направлении.

В частном секторе Донецка горят жилые дома. Обломки кровли падают прямо во дворы. Повсюду - осколки. Военные говорят - по городу боевики открыли огонь из натовских самоходных гаубиц типа Caesar. Серьезно повреждены здание университета, котельная, сгорели несколько машин. Два человека погибли. Еще шестеро ранены. Среди них - экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. И председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. У обоих неопасные для жизни осколочные ранения. Специалисты не исключают, что по гостинице, в которой находились чиновники, ВСУ били намеренно. Используя высокоточные снаряды Excalibur.

Мощные залпы по позициям боевиков на соледарском направлении. Российские танкисты добивают остатки 128-й горной бригады ВСУ. Накануне и без того потрепанное подразделение пыталось контратаковать. Но попало под шквальный огонь. Застигнутые врасплох националисты прятались в развалинах, отстреливались. Но их неприспособленные для сдерживания атак укрытия танки буквально ровняли с землей. Позже из данных радиоперехватов выяснится - убиты и тяжело ранены более 250 боевиков.

Российские военные на донбасском фронте перешли к новой тактике - формированию "огневых котлов". Отличие от хорошо известных - в точке нанесения массированного удара. Теперь авиация и артиллерия плотно работают не по разрозненным и бегающим в лесопосадках националистам, а по путям их отхода. Получается такая фугасная стена, за которую прорваться удается не многим.

В пустующих кварталах Артемовска мародерствуют националисты. Выносят лекарства из брошенной психиатрической клиники. Забрали даже врачебный халат. С воздуха хорошо видны пожары и разрушения. По словам командиров Луганского ополчения, это боевики обстреливают и взрывают уцелевшие дома. Чтобы после их отхода не осталось ничего из инфраструктуры и социальных объектов.

На окраине Артемовска догорает подбитая бронетехника националистов. Потери ВСУ на этом направлении убитыми и ранеными, даже по оценкам лояльных Киеву западных СМИ, достигают 10 тысяч человек. И как минимум 250 ликвидированных - офицеры. Госпитали переполнены. Каждый день привозят до сотни боевиков, которых уже давно негде размещать. 90% потерь среди украинских нацистов - это результат точечной работы российской артиллерии.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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