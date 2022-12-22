Байден в ходе встречи с Зеленским намекнул на переговоры России и США

Аппетиты Киева тем временем растут

Неловкие подробности визита в Вашингтон Владимира Зеленского - сегодня в центре внимания американских СМИ. Среди них - унизительные для гостя оговорки президента Байдена. И непомерные аппетиты самого украинского лидера. Который не ограничился благодарностью за новый пакет военной и финансовой помощи и не постеснялся требовать еще.

Тщательно или спонтанно был спланирован визит украинского президента в Штаты - долго спорили американские журналисты. Впрочем, после того как Зеленский приземлился в Вашингтоне, все встало на свои места. Глава независимой державы не воспользовался собственным президентским бортом, а выбрал американский самолет. Кортеж тоже был не с украинскими номерами, а США, и флаги на капоте красовались звёздно-полосатые.

Свитер цвета хаки, ботинки в военном стиле, мятые штаны - одежда совсем не для дипломатического приема в Белом доме. Неизменный стиль киевского гостя - и скорбное выражение лица. Уже у камина в Овальном кабинете президент Украины вручает Байдену военную медаль командира батареи HIMARS, который попросил передать ее "очень храброму президенту".

"Ну, незаслуженно, но я ценю", - говорит Байден.

Он явно скромничает. Учитывая, сколько уже траншей перевели США Киеву. В новый пакет военной помощи, о которой объявлено на встрече, вошли системы ПВО Patriot, а также почти 2 миллиарда долларов. Но аппетиты Зеленского растут.

"Вы спросили, что произойдет после того, как нам поставят Patriot? После этого мы пошлем еще сигнал президенту Байдену, что нам нужно еще больше Patriot", - шутит (или нет?) Зеленский.

Деньги нашли и для государственного бюджета Украины. Впрочем, тут уже верный себе Байден почему-то решил, что помогает иранскому народу.

"Вместе с союзниками мы передали миллиарды долларов на поддержку, чтобы быть уверенными, что украинское правительство сможет обеспечивать базовые услуги иранскому народу - здравоохранение, образование, службы спасения", - сообщает президент США.

Но главный итог - Штаты окажут всяческую поддержку Украине в поиске справедливого мира. Байден лично подтвердил не раз звучавшую мысль о том, с кем России нужно вести переговоры.

"Президент Зеленский открыт к миру, вернее, не совсем, он не открыт к мирным переговорам, но мы открыты", - сказал Байден.

На все заявления американского спонсора украинский президент только кивал. Ведь любое неловкое движение может стоить Зеленскому огромных денег: до конца работы Конгресса остаются считанные дни, а бюджет на следующий год все еще не согласован. А в нем зашито 45 миллиардов долларов помощи Киеву.

Проблемой было вообще собрать всех конгрессменов вместе. Многие разъехались на рождественские каникулы. Нэнси Пелоси делала рассылку, буквально уговаривая встретить гостя. В итоге театр одного актера все же случился. Выступая в Конгрессе, Зеленский сначала поблагодарил американцев за уже выделенную помощь, а потом попросил еще: "Каждый из вас, дамы и господа, может помочь в реализации, чтобы гарантировать, что лидерство американцев останется прочным, двухпалатным и двухпартийным".

"Как это назвать, если не заискиванием представителей власти Соединенных Штатов перед украинским менеджером стриптиз-клуба, которому передали миллиарды долларов из рассыпающейся американской экономики. Невозможно представить более унизительный сценарий для величайшей страны в мире", - сетует ведущий Fox News Такер Карлсон.

Впрочем, у Зеленского все равно не получилось достичь основной цели, считает Washington Post. США пока не готовы предоставить Украине более современные вооружения для проведения наступательных операций. Но об этом умолчали. Зато в Киев Владимир Зеленский привезет немного Америки - Пелоси в обмен на потрепанный в боях украинский флаг вручила ему новый американский.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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