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Общественный консенсус: что стало главным в политике за год

11:43
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Эксперты выделили 10 основных событий

Фонд развития гражданского общества подвел главные политические итоги года, передает "ТВ Центр".

Всего эксперты выделили 10 основных событий. Все они связаны со спецопераций по защите Донбасса или же стали ее следствием: формирование многополярной системы мира, интеграция новых территорий, антисанкционная работа.

В список также вошли стрессоустойчивость политической системы, увеличение количества волонтерских организаций. А первое место в перечне занял "общественный консенсус". Речь идет о гражданской солидарности на основе одних и тех же ценностей.

"Идея общего развития, общей ценности, продолжения истории страны - она достаточно большое количество граждан сплачивает между собой. Когда мы смотрим рейтинги поддержки президента, когда смотрим оценки происходящего в стране, мы видим, что эти общие цифры всегда выше цифр поддержки различного рода событий", - сказал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

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