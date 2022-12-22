Дороги Москвы превратились в каток из-за ледяного дождя

А в Приморье - аномальные снегопады
В Москве действует "оранжевый" уровень погодной опасности. Ночью на смену сугробам пришел ледяной дождь, а в течение дня, по прогнозам, температура поднимется до трех градусов тепла. В Приморье - аномальные снегопады. Из-за разгула стихии обесточены несколько населенных пунктов.
В городах Дальнего Востока добраться до места назначения пассажирам теперь удаётся только так (см. видео). Толкать автобус приходится практически на каждой остановке. Снежный циклон взял в плен Приморье. Только за ночь во Владивостоке выросли полуметровые сугробы - выпало больше двух месячных норм осадков. В Приморском крае отменили 39 автобусных маршрутов.
Тяжести налипшего снега не выдержали линии электропередачи. Без света остались больше трехсот домов, пять детских садов и школа. Впрочем, в учебных заведениях сегодня - вынужденный выходной. А на предприятиях сотрудников переводят на удаленный формат работы.
В Центральной части России с приходом оттепели снегопад сменил дождь. Этим утром московские и питерские водители обнаружили свои машины покрытыми ледяной глазурью. Скользкой коркой покрылись дороги и тротуары.
Удержаться на ногах в такую погоду удается далеко не всем. За прошедшую ночь количество обращений в травмпункты возросло вдвое. В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности. В трех аэропортах задержаны или отменены почти 60 рейсов.
— Некомфортно иногда идти. Скользко. Вчера особенно вечером вообще было просто ледяные горки такие.
— Мне очень "нравятся" такие перепады температуры. Особенно когда ты идёшь, скользишь.
— Некомфортно. Очень скользко. И я боюсь, передвигаюсь мелкими шажками.
Впрочем, довольно быстро температура поднялась выше нуля, и на дорогах образовались гигантские лужи. Ну а уже в конце недели синоптики обещают резкое похолодание.
Илья Данильцев, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"